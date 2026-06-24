24.06.2026

WM-Kolumne

Epikur

Gras

Von Jürgen Roth

Ich könnte, da ich manch einem als Spezialist gelte, eine Auskunftei eröffnen. Aus dem hessischen Ausland erreicht mich zum Beispiel die Frage: »Was ist denn bitte das ›match momentum‹«? Das wisse ich nicht so recht, antworte ich. Eventuell handele es sich beim match momentum oder Match-momentum oder Match-Momentum um eine Art Umschaltmoment, um einen Augenblick, in dem ein »Ruck« (Robby Herzog) durch die Mannschaft geht und alle elf Beteiligten spüren, jetzt sei di...

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