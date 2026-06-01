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24.06.2026
Jubel der Woche

Siedhoff, Zechlin, Straube

Von Jegor Jublimov
Er sei ein »Bauhaus-Sprössling aus Weimar«, sagte Joost Siedhoff mit Recht, denn bei seiner Geburt arbeiteten beide Eltern am Bauhaus. Werner Siedhoff trat im dortigen innovativen Theater auf, Mutter Alma Buscher war Innenarchitektin, mit deren Bauhaus-Spielzeug auch der kleine Joost Jürgen (wie er damals noch hieß) viel anzufangen wusste. In seinem langen Leben ist er weit herumgekommen. Als Schauspieler tourte er nicht nur durch Europa, sondern auch durch Südameri...

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