24.06.2026

Malaysias Energie

Fossile in Kuala Lumpur

Malaysia: Staatskonzern fördert Gas in Turkmenistan; aus Russland soll bald Öl fließen

Von Thomas Berger

Während US-Präsident Donald Trump die Niederlage seines Imperiums im Krieg gegen den Iran mit dem Abkommen in Versailles anerkannte, feilte Wladimir Putin, sein russischer Amtskollege, auf dem Russland-ASEAN-Gipfel in Kasan an den diplomatischen Beziehungen seines Imperiums zu Staaten Südostasiens. Zu Gast war unter anderem der malaysische Regierungschef Anwar Ibrahim, der sich erfolgreich um eine langfristige Handelspartnerschaft bemühte. Am Rande des Gipfels habe ...

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