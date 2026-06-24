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24.06.2026
Ukraine-Krieg

Abschied vom schnellen Sieg

Russische Politologen sehen ihr Land schon im dritten Weltkrieg. Er könne generationenlang dauern

Von Reinhard Lauterbach
Auf der Krim haben ukrainische Drohnen- und Raketenangriffe in den vergangenen Wochen offenbar die Versorgungssituation mit Treibstoffen verschärft. Vor einigen Tagen erklärte die Führung der Krim-Republik, Benzin und Diesel würden ab sofort nur noch an staatliche Stellen und das Militär abgegeben. Privatleute müssten leer ausgehen, auch wenn sie gültige Bezugsscheine besäßen. Angesichts der Situation verkündete die Regierung der Krim, dass alle für die Sommersaison...

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