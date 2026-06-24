24.06.2026

Guatemala

Unirektor klammert sich an die Macht

Guatemala: Um die Neubesetzung einer Hochschulleitung sind Proteste entbrannt

Von Thorben Austen, Quetzaltenango

Konflikte um die Führung einer Universität haben in den meisten Staaten keine landesweite Bedeutung. Anders in Guatemala, denn die öffentliche San-Carlos-Universität (USAC) ist außergewöhnlich mächtig. Sie verfügt nicht nur über die verfassungsrechtliche Garantie eines Budgets in Höhe von fünf Prozent des Staatshaushalts, sie ernennt auch einen der fünf Verfassungsrichter und stellt den Vorsitz der Kommission, die die Kandidaten für das Amt des Generalstaatsanwalts ...

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