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24.06.2026
Diebstahl im Handel

Proletarische Einkäufe

Ladendiebstahlrekord: Überwachen und Strafen werden das Problem nicht lösen – Hauptursache ist Armut

Von Niki Uhlmann
Rund 4,3 Milliarden Euro Warenwert sind 2025 laut dem EHI Retail Institut im Einzelhandel gemopst worden: 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Gespart hätten mit drei Milliarden Euro vor allem die Kunden, dann die Beschäftigten (0,9) und zuletzt die Servicekräfte sowie Lieferanten (0,4), mutmaßten 88 befragte Konzerne. Obwohl die Branche schätzungsweise 3,3 Milliarden Euro für Präventionsmaßnahmen ausgegeben habe, hieß es in der Pressemitteilung zur jährlichen Auswertun...

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