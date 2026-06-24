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24.06.2026
Taliban-Delegation in Brüssel

Abschiebung gegen Akzeptanz

In Brüssel verhandeln Taliban-Vertreter mit der EU über Rückführungen von afghanischen Straftätern. Für die Grünen ein Skandal.

Von Philip Tassev
Die erste offizielle Reise einer afghanischen Regierungsdelegation zu einem Treffen mit EU-Vertretern in Brüssel sorgt für Empörung bei Grünen und Menschenrechts-NGOs. Wie die belgischen Behörden am Montag bereits mitgeteilt hatten, wurden fünf Vertretern der Taliban-Regierung Visa erteilt, um ihnen die Einreise zu ermöglichen. Die Visa gelten allerdings nur für Belgien und nur für einen Tag, erläuterte eine Sprecherin des belgischen Außenministeriums. Die Delegatio...

Artikel-Länge: 4093 Zeichen

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