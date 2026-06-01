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23.06.2026
WM-Kolumne

Kreieren

Gras

Von Jürgen Roth
Vieles glotze ich in meiner Stammkneipe, da ist Magenta TV verfügbar. Am Sonntag lernte ich den Kommentator Christian Straßburger kennen, der ein normales, erwartbar einseitiges Match zur »Machtdemonstration« hochkreischte und extemporierte: »Saudi-Arabien sieht die Spanier nur noch im Rückspiegel.« Aber waren es nicht die Spanier, die »Gas gaben« und deshalb die Saudis im Rückspiegel sahen? Oder ist mein Raum-Zeit-Koordinatensystem unter Berücksichtigung der Relati...

Artikel-Länge: 2420 Zeichen

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