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23.06.2026
Biologie

Fallen ist gut, Kontrolle besser

Die Fähigkeit von Katzen, stets auf den Füßen zu landen, anatomisch erklärt

Von Felix Bartels
Eine Katze, heißt es, fällt immer auf die Pfoten. Auch wenn ihr Fall in Rückenlage beginnt. Vom Marmeladenbrot behauptet man das Gegenteil. Egal, wie das Malheur passiert ist, es landet immer mit der Marmeladenseite auf dem Teppich. Spannend wäre die Frage, was passiert, wenn man einer Katze ein Marmeladenbrot auf den Rücken schnallt und das Duo in den freien Fall schickt. Es wäre nicht das erste Gesetz der Physik, das von einer Katze verletzt wird. Keine Schrödinge...

Artikel-Länge: 3092 Zeichen

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