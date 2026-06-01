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23.06.2026
Literatur

Akademische Affenliebe

Bernard Hoffmeisters Poproman »Benjamin im Stroboskop«

Von Ken Merten
Christian Kracht wird dieses Jahr 60. Was nach Lehrmeinung gute Literatur ist, haben mit Ontologischem und Pop, U und E jonglierende Autoren wie er und Rainald Goetz für die Bundesrepublik neu justiert. Aber das ist auch alles schon eine Weile her. Noch länger her ist, was Walter Benjamin 1928 in »Einbahnstraße« über den guten Schriftsteller festhielt: »Der gute Schriftsteller sagt nicht mehr, als er denkt. Und darauf kommt viel an. Das Sagen ist nämlich nicht nur d...

Artikel-Länge: 6227 Zeichen

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