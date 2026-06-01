23.06.2026

Literatur

Wollen oder nicht

Eine Lesung anlässlich des zehnten Todestages von Wolfgang Welt

Von Frank Schwarzberg

Zu einer Lesung über Wolfgang Welt geht man nicht mit Smartphone. Und man fährt dafür auch nicht nach Düsseldorf, eigentlich. Aber das Schauspielhaus Bochum hüllte sich in Schweigen zu Welts zehntem Todestag am 19. Juni. Daher sitze ich einen Tag später im Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf bei einer würdigen Ehrung des Bochumer Stadt- und Ruhrgebietsschreibers Wolfgang Welt, der »Gottvater der Popliteratur«. So nennt ihn die Schauspielerin Jasmin Nevin-Varul im ...

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