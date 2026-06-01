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23.06.2026
Wirtschaft als das Leben selbst

Mitgefühl (2)

Von Helmut Höge
Auf utopia.de befasst sich ein Artikel mit der »Empathie für Tiere«: »Warum sie so wichtig ist – nicht nur für Timmy.« Mit Timmy ist der in der Ostsee gestrandete Buckelwal gemeint. »Noch Anfang April hatten Expert:innen seinen Zustand als kritisch eingestuft, weitere Rettungsversuche ausgeschlossen; statt dessen erhielt er palliative Hilfe. Doch bundesweit regte sich Widerstand gegen diesen stillen Abschied. Menschen protestierten, wollten sich nicht damit abfinden...

Artikel-Länge: 3971 Zeichen

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