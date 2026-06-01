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23.06.2026
Bericht zum Verkauf von Reederei

MSC soll Hapag-Lloyd schlucken wollen

»Reine Spekulation« oder Meldung mit Gehalt? Wirbel um Zukunft der Hamburger Reederei

Von Burkhard Ilschner
Am Donnerstag vergangener Woche sorgte das Hamburger Wirtschaftsfachblatt Manager-Magazin (MM) für Unruhe nicht nur an der Elbe: Die Schweizer Megareederei Mediterranean Shipping Co. (MSC) strebe eine Beteiligung am hansestädtischen Rivalen Hapag-Lloyd, Deutschlands größter Containerreederei, an, vermeldete das Blatt. Sowohl aus der MSC-Zentrale in Genf als auch vom Hamburger Ballindamm, wo Hapag-Lloyd an der Alster residiert, hagelte es tags darauf Dementis – die a...

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