23.06.2026

Bericht zum Verkauf von Reederei

MSC soll Hapag-Lloyd schlucken wollen

»Reine Spekulation« oder Meldung mit Gehalt? Wirbel um Zukunft der Hamburger Reederei

Von Burkhard Ilschner

Am Donnerstag vergangener Woche sorgte das Hamburger Wirtschaftsfachblatt Manager-Magazin (MM) für Unruhe nicht nur an der Elbe: Die Schweizer Megareederei Mediterranean Shipping Co. (MSC) strebe eine Beteiligung am hansestädtischen Rivalen Hapag-Lloyd, Deutschlands größter Containerreederei, an, vermeldete das Blatt. Sowohl aus der MSC-Zentrale in Genf als auch vom Hamburger Ballindamm, wo Hapag-Lloyd an der Alster residiert, hagelte es tags darauf Dementis – die a...

Artikel-Länge: 4516 Zeichen