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23.06.2026
Iran-Krieg

Kein Standpunkt der Schwäche

Iran und USA einigen sich auf einen Fahrplan für ein Abschlussabkommen. Teheran weiter in starker Position

Von Lars Lange
Ein kurzer Videoclip zeigt eine historische Szene: Irans Außenminister Abbas Araghtschi und US-Vizepräsident J. D. Vance nebeneinander im Hotelresort hoch über dem Vierwaldstättersee. Diplomaten beider Länder hatten sich schon früher getroffen, auch vor Kameras, etwa bei den Atomverhandlungen von 2015. Auf Vizepräsidentenebene jedoch noch nie. In der Schweiz verhandelten nun die Vertreter zweier Staaten, die sich vor wenigen Wochen noch offiziell miteinander im Kri...

Artikel-Länge: 4311 Zeichen

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