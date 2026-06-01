23.06.2026

Unblock Cuba!

Unerschütterlicher Revolutionär

Kuba: Mit Ramiro Váldes ist am Sonntag einer der letzten historischen Comandantes verstorben. Ein Nachruf

Von Volker Hermsdorf

Die Geschichte zeigt, zumindest die kubanische Geschichte, dass man, um Revolutionär zu sein, romantisch, idealistisch und verliebt sein muss. In wen? In erster Linie in die Revolution. So ist es, anders geht es nicht.« Mit diesen Worten beschrieb der Comandante der Kubanischen Revolution Ramiro Valdés Menéndez sein Verständnis von Politik, Kampf und Leben. Am Sonntag ist er im Alter von 94 Jahren in Havanna verstorben. Mit ihm ging eine der letzten Legenden aus den...

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