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23.06.2026
Rentenpläne der Regierung

Jetzt schlägt’s 33

Liste von Vorschlägen der Expertenkommission zu Rentenplänen: Längere Lebensarbeitszeit, Abschaffung der »Rente mit 63« und zwangsweise kapitalgedeckte Alterssicherung

Von Ralf Wurzbacher
Der erste von 33 durch die Rentenkommission gemachten Vorschläge ist gut – unglaublich gut: Man empfehle, »als politische Zielgröße einer lebensstandardsichernden Altersversorgung eine Nettoersatzquote von mindestens 70 Prozent nach Steuern anzusetzen«. Demnach sollen vom letzten Monatseinkommen im Ruhestand über zwei Drittel verfügbar bleiben. Das wäre Welten entfernt von der sogenannten Haltelinie von 48 Prozent des allgemeinen Durchschnittslohns. Bisher galt imme...

Artikel-Länge: 5030 Zeichen

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