23.06.2026

Rüstungsindustrie

Staat übernimmt Panzerbauer

Die BRD steigt mit 40 Prozent beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS ein. Paris hatte zuvor mit einem Alleingang an die Börse gedroht

Von Philip Tassev

Lange hing es in der Schwebe, nun ist es offiziell: Die BRD übernimmt 40 Prozent des deutsch-französischen Panzerbauers KNDS. Das teilten sowohl die französische als auch die deutsche Regierung am Montag mit. Vorausgegangen war ein langwieriger Streit, insbesondere um die Höhe der deutschen Beteiligung. Um den geplanten Börsengang des Konzerns nicht zu gefährden, erwogen Paris und die Chefetage von KNDS zwischenzeitlich gar, diesen Schritt ohne eine Beteiligung des ...

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