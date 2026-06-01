23.06.2026

Brexit

Better alone?

Vor zehn Jahren stimmte eine Mehrheit der Briten für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Mittlerweile bemüht sich London wieder um eine Annäherung an Brüssel

Von Jörg Kronauer

Pünktlich zum zehnten Jahrestag des Brexit-Referendums vom 23. Juni 2016 schwillt sie wieder an: die Debatte darum, ob es nicht an der Zeit sei, den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU zumindest partiell wieder rückgängig zu machen. Vollständig ist die Diskussion nie zum Erliegen gekommen. Vor allem die finanziell bessergestellten urban-liberalen Milieus in Großbritannien haben ihre Niederlage in der damaligen Abstimmung bis heute nicht verwunden, und de...

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