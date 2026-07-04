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04.07.2026
jW-Wochenendgeschichte

Wertvolle Zeitverschwendung

Chaos und Kontrolle. Vom Großwerden mit Radsport

Von Felix Bartels
Hundertachtzig Helme auf zwei Rädern machen von A nach B. Nicht leicht zu erklären, warum man da gern zusieht. Tut auch nicht jeder, ich schon. Vielleicht, weil ich selbst mal Radsportler war, vielleicht aber kam auch das bereits aus meiner Leidenschaft. Beim Radfahren geht es um Balance und Kraft, Disziplin und Freiheit, Schwerelosigkeit und Sichquälen. Vor allem aber darum, möglichst wenig Zeit zu benötigen, um ans Ziel zu kommen. Paradoxerweise verbringen dann di...

Artikel-Länge: 18752 Zeichen

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