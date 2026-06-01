17.06.2026

Film

Torhüter der Wahrheit

Das Schwere, das einfach zu machen ist. Dem kommunistischen Regisseur Ken Loach zum 90. Geburtstag

Von Ingar Solty

Immer wieder sollte es der letzte Film sein. Aber dann vermochte Ken Loach doch nicht zu rasten. Die Unruhe blieb. Auf die Frage, warum er doch immer wieder aufs neue die körperlich anstrengende Arbeit hinter der Kamera auf sich nahm, war seine Antwort: »Weil die Ausbeutung nicht aufhört.« Loachs letzte drei Filme »I, Daniel Blake«, »Sorry We Missed You« und »The Old Oak« bilden, obwohl nie als solche geplant, eine Arbeitertrilogie vor dem regionalen Hintergrund Nor...

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