20.06.2026

Zensur

Kriegsmüde Kunst

Wie ergeht es der Kunst in Kriegszeiten? Einige aktuelle und historische Beispiele aus Deutschland

Von Stefan Ripplinger

Seit ich vor fünf Jahren den schönen Band »Le Spartakisme« (1967) von Gilbert Badia gelesen habe, geht mir eine seiner Thesen durch den Kopf: Die gescheiterte deutsche Revolution 1918 sei nicht von Revolutionären, sondern von Kriegsmüden getragen worden. Wären die Massen revolutionär gestimmt gewesen, schreibt Badia, hätten sie sich schon früher erheben können, beispielsweise beim Generalstreik im Januar 1918. Sie erhoben sich erst, als endgültig klar war, dass der ...

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