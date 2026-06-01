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22.06.2026
WM-Kolumne

Polt

Gras

Von Jürgen Roth
»Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Nein, nein!!« rief ich am Samstag abend aus, Gott sei Dank nicht vor Zeugen und nicht in der Säuglingsstimmlage des ehemaligen ideellen Lagerkommandanten Winfried K. aus Baden-Württemberg. Um 21.07 Uhr hatte der vollumfänglich einwandfreie ZDF-Moderator Jochen Breyer jenes Wort ausgesprochen, von dem ich geglaubt hatte, es sei in den unübersichtlichen Tiefen der jüngeren Sprachhistorie verschwunden. »Box-to-box-...

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