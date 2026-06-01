22.06.2026

Fußballrealität

Imperien ausgeknipst

Schlaglichter auf die Geschichte der Fußball-WM (Teil 3)

Von Carlos Gomes und Glenn Jäger

→ Alles schon mal gehabt? Die Fußball-WM im Zeichen politischer Propaganda? Unter einer extremen Rechten, gar einer Junta an der Macht? Ein Rückblick. Hans-Ulrich Rudel im WM-Quartier: Bei der WM ’78 folgte der einstige Wehrmachtsflieger einer Einladung des DFB-Präsidenten Hermann Neuberger. Die Referenzen: Kurz vor Kriegsende höchstdekorierter Nazioffizier, später als »Auslandsvertreter« des Siemens-Konzerns in Argentinien und Paraguay; bei der Bundestagswahl 1953 ...

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