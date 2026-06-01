22.06.2026

Marxistische Debatte

Kein einheitliches Rezept

Ein neues Heft der Zeitschrift Marxistische Erneuerung

Von Holger Czitrich-Stahl

Erfolgt gerade eine Wiederauferstehung des Faschismus? In welchem Verhältnis stehen Faschismus, libertärer Autoritarismus, nationalistischer Neoliberalismus und Neokonservatismus? Im neuen Heft der Zeitschrift Marxistische Erneuerung greifen zehn Beiträge mit unterschiedlichen Perspektiven das Thema auf. Gerd Wiegel fragt nach den Ursachen für die internationale Rechtsentwicklung und nach ihrer möglichen Reichweite. Er betont: »Von der AfD über die FPÖ bis zum Rasse...

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