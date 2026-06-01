22.06.2026

Operation Barbarossa

In jeder Hinsicht beispiellos

Zum 85. Jahrestag des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion. Aus Anlass einer neuen Gesamtdarstellung, die die Kriegserfahrungen der sowjetischen Seite respektiert

Von Reinhard Lauterbach

Die erste Ausgabe der »Deutschen Wochenschau« nach dem Angriff auf die Sowjetunion kam am 25. Juni 1941 in die Kinos.¹ Die Sendung war merkwürdig aufgebaut: Sie begann nicht mit dem zweifellos wichtigsten Thema, sondern mit lauter Zweit- und Drittrangigem: dem Endspiel der »Zweiten Kriegsfußballmeisterschaft« zwischen Schalke und Rapid Wien, einer Ehrendoktorverleihung der Universität Göttingen an den japanischen Botschafter in Berlin, dem Beitritt des Satellitensta...

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