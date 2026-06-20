20.06.2026

Essen

Mettigel heißt jetzt Matt Eagle: Deutsche Küche

Von Marc Hieronimus

Petra lädt Holger zum Geburtstag ein und schlägt vor, er könne doch eine Bolognese machen. Als die Gäste an dem Abend langsam hungrig werden, stellt Holger sie in einer Reihe auf, mit sich selbst an der Spitze, legt sich die Hände seines Hintermannes auf die Schulter und singt »Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse …« Bolognese, Polonaise, kann man schon mal verwechseln. Oder eigentlich nicht. Deutsche Kinder wachsen mit Pizza und Bolo auf, können mehr Pasta- ...

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