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22.06.2026
Literatur

Alle Schrauben locker

Schöpfung des Unbehagens: Ruth Herzbergs Künstler- und Beziehungsroman »Frequenzen«

Von Ken Merten
Es ist kein guter Grund, ein Buch zur Hand zu nehmen, um sich wiederzuerkennen. Ein Spiegel täte es ja auch. Aber der Romantrend geht zum Sachbuch, das erklärt, was die Leserinnen und Leser längst kennen, weil alles darüber hinaus Unbehagen bereiten könnte. Ruth Herzbergs neuer Roman »Frequenzen« nimmt das Vertraute als Schöpfungsgeschichte des Unbehaglichen. Adam und Eva lernen darin einander kennen – und führen sich auf wie die ersten Menschen. Die Affenliebe der ...

Artikel-Länge: 4722 Zeichen

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