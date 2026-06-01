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22.06.2026
Washington will nicht zahlen

Iranischer Traum vom großen Geld

Medien spekulieren über Milliardenzahlungen nach Deal mit USA. Zweifel sind berechtigt

Von Knut Mellenthin
Für die einen ist es eine verzweifelte Hoffnung, für andere ein Alptraum: Dem Iran könnten als Ergebnis einer Verständigung mit der US-Regierung angeblich mehrere hundert Milliarden US-Dollar zufließen. Der größte Einzelposten dieser irrealen Rechnung sind 300 Milliarden US-Dollar, die aus einem erst noch gründenden Fonds für den Wiederaufbau und die Entwicklung der Islamischen Republik kommen sollen. Weitere Milliarden könnten durch die Freigabe »eingefrorener« ira...

Artikel-Länge: 4049 Zeichen

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