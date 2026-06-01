22.06.2026

Nahostkonflikt

Friedensverhandlungen unter Feuer

Iran und USA beraten Waffenstillstand – doch Israel bombardiert weiter Libanon. Dabei gäbe es Druckmittel gegen Tel Aviv

Von Lars Lange

Kaum war am Freitag nachmittag die jüngste Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft, meldete die libanesische Agentur NNA bereits neue Tote. Bei einem Angriff auf das Dorf Sohmor im Bekaatal wurden fünf Menschen getötet, darunter ein Kind. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte seiner Armee zwar befohlen, das Feuer einzustellen – aber mit einer Ausnahme: Die Kämpfe um den Hügel Ali Al-Taher bei Nabatija, wo in den 48 Stunden zuvor mehrere israe...

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