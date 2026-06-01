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22.06.2026
Bolivien

La Paz ruft nach dem Militär

Bolivien: Rechtsregierung erklärt Ausnahmezustand, um Proteste und Straßenblockaden zu beenden

Von Volker Hermsdorf
In Bolivien herrscht seit dem Wochenende der Ausnahmezustand. Soldaten und Polizisten rückten am Sonnabend mit schwerem Gerät auf blockierte Straßen vor, beseitigten Steine, Erdhaufen und Betonblöcke. In einer der schwersten innenpolitischen Krisen der vergangenen Jahre hatten Gewerkschaften, Bauernverbände und indigene Organisationen aus Protest gegen die neoliberale Schockpolitik des rechten Präsidenten Rodrigo Paz über Wochen zentrale Verkehrsachsen mit Straßenbl...

Artikel-Länge: 4138 Zeichen

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