22.06.2026

»Reformen« vor Sommerpause

Rentenkommission legt Vorschläge vor

Regierung will »Reform« durchpeitschen, Verbände und Gewerkschaften gegen Kürzungen

Von Gudrun Giese

Wieder einmal steht ein »Sommer der Reformen« bevor: Am Dienstag will die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission ihre Pläne für eine Überarbeitung der gesetzlichen Alterssicherung übergeben. Geeinigt hat sich die aus Politikern und Experten bestehende Kommission auf 30 Vorschläge. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zeigte sich laut dpa am Rande des G7-Gipfels in der vergangenen Woche in Frankreich »zuversichtlich, dass wir da gute Vorschläge bekommen«....

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