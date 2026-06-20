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20.06.2026
jW-Wochenendgeschichte

Tonfall, Tinte, Technik, Tod

Der Kampf gegen die Phrase geht weiter. Zum 90. Todestag von Karl Kraus

Von Norman Philippen
Was ist die Phantasie doch für ein dolles Ding. Was damit alles ausgedacht werden kann! Neben Wegwerf-Einmal-E-Zigaretten oder Wirtschaftsweisen zum Beispiel Waffen für den Frieden in Wertewestenwendezeiten oder die Wehrpflicht wegen der womöglich als Reaktion auf besagte Wehrhaftmachung des Wertewestens erst richtig in Stellung gebrachten Wichser von der Wolga – um nur mal ein paar Sachen mit W zu nennen. Karl Kraus, er hat das auf Tausenden Seiten nicht nur für se...

Artikel-Länge: 15137 Zeichen

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