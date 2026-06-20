20.06.2026

Kein gewöhnlicher imperialistischer Krieg

Dokumentiert. Auszug aus einem jW-Artikel von 2011 zum 70. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion

Von . Von Dietrich Eichholtz

Mehr als drei Millionen Mann und 4.000 Panzer wälzten sich am 22. Juni in drei todbringenden Heeressäulen in das auf Krieg, Tod und Verwüstung zu diesem Zeitpunkt unvorbereitete Land. 2.500 deutsche Flugzeuge zerstörten in wenigen Stunden Tausende sowjetische Maschinen, die noch regungslos, vielfach ungetarnt auf ihren Plätzen standen. Die folgenden fünf Monate waren eine Katastrophe für das Sowjetvolk. Die deutsche Wehrmacht gelangte bis vor Leningrad, vor Moskau, ...

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