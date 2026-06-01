20.06.2026
WM-Kolumne
Nietzsche
Gras
Von Jürgen Roth
Und es wird nichts Neues daran sein, ewig rollt das Rad des Seins, und deshalb informierte uns Sven Lorig, der kosmische, grenzenlos unfähige Moderator des ARD-»Morgenmagazins«, darüber, dass Messi und Kane »über vierzig« sind, und er gab an den Strand Kalifornien an der norddeutschen Küste ab, an den »zweiten einzigen Ort«, an dem es regne, und dort, in Kalifornien, stand unser lieber Kuschel-Peter Großmann, der »ein bisschen eingetröpfelt« war, und er fragte eine ...
Artikel-Länge: 2268 Zeichen
Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.
Dein Abo zählt!
Abo abschließen
Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.
56,90 Euro/Monat
Soli: 72,90,
ermäßigt: 38,90
24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.
30,90 Euro/Monat
Soli: 42,90,
ermäßigt: 19,90
Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.
56,90 Euro/Monat
Soli: 72,90,
ermäßigt: 38,90