20.06.2026

WM-Kolumne

Nietzsche

Gras

Von Jürgen Roth

Und es wird nichts Neues daran sein, ewig rollt das Rad des Seins, und deshalb informierte uns Sven Lorig, der kosmische, grenzenlos unfähige Moderator des ARD-»Morgenmagazins«, darüber, dass Messi und Kane »über vierzig« sind, und er gab an den Strand Kalifornien an der norddeutschen Küste ab, an den »zweiten einzigen Ort«, an dem es regne, und dort, in Kalifornien, stand unser lieber Kuschel-Peter Großmann, der »ein bisschen eingetröpfelt« war, und er fragte eine ...

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