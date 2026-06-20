20.06.2026

Vom Glück europäischer Strategen

Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Von Lucas Zeise

Beim G7-Treffen in Évian-les-Bains lobten die sechs übrigen Teilnehmer den »Boss« Donald Trump für das treffliche Friedensabkommen mit dem Iran. Sie gingen dabei nicht ins Detail. Sie lobten nicht, dass der Iran ab sofort wieder Erdöl verkaufen und exportieren kann und dass die Aufhebung aller übrigen Sanktionen gegen das Land als Ziel der auf 60 Tage befristeten Verhandlungen vereinbart ist. Sie trauten sich nicht und schluckten ihren Ärger herunter, dass sie sich ...

Artikel-Länge: 3112 Zeichen