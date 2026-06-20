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20.06.2026
Nahostkonflikt

Israels Standbein am Horn von Afrika

Nach der diplomatischen Anerkennung Somalilands werden die Beziehungen rasch weiter ausgebaut

Von Luca Schäfer
Es ist eine kalkulierte Annäherung: Die Beziehungen zwischen Israel und dem international nicht anerkannten Somaliland haben sich innerhalb weniger Monate von informellen Kontakten zu einer der geopolitisch brisantesten Partnerschaften in Afrika entwickelt. Vorläufiger Höhepunkt waren ein Staatsbesuch sowie gegenseitige Botschaftseröffnungen. Zuvor war Ende Dezember öffentlich geworden, worüber bis dahin nur spekuliert worden war: Israel erkannte Somaliland als erst...

Artikel-Länge: 4407 Zeichen

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