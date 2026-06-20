20.06.2026

Das Martyrium in den Gefängnissen

Seit dem 7. Oktober 2023 wurden 104 Palästinenser in israelischer Haft in den Tod getrieben

Von Helga Baumgarten

Das große Sterben geht weiter, Tag für Tag. Nicht nur in Gaza, im Südlibanon und in der Westbank, sondern auch in israelischen Gefängnissen. Dafür sorgt Minister Ben-Gvir. Das letzte Opfer ist Imad Sirhan, 47 Jahre alt, aus Haifa. Nach seiner Verhaftung 2001 wurde er 2002 zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Anklage: Er soll versucht haben, eine terroristische Zelle zu gründen. Konkret wurden ihm fahrlässige Tötung und schwerer Raub vorgeworfen. Sirhan holte sich im...

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