20.06.2026
Kampf um die Köpfe
Jugend unter Generalverdacht
Brandenburgs Innenminister rechtfertigt Geheimdienstbeobachtung der Schulstreikbewegung
Von Philip Tassev
Anfang des Monats war bekannt geworden, dass der Brandenburger Verfassungsschutz die Schulen des Bundeslandes vor einer »linksextremen Unterwanderung« gewarnt hatte. In dem Schreiben, das die Geheimdienstler via Bildungsministerium weiterleiten ließen, hieß es, kommunistische Gruppen würden die Schülerproteste gegen eine drohende Wiedereinführung der Wehrpflicht für ihre eigenen »verfassungsfeindlichen« Bestrebungen »instrumentalisieren«. Diese kommunistischen Umtri...
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