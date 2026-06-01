20.06.2026

Kampf um die Köpfe

Jugend unter Generalverdacht

Brandenburgs Innenminister rechtfertigt Geheimdienstbeobachtung der Schulstreikbewegung

Von Philip Tassev

Anfang des Monats war bekannt geworden, dass der Brandenburger Verfassungsschutz die Schulen des Bundeslandes vor einer »linksextremen Unterwanderung« gewarnt hatte. In dem Schreiben, das die Geheimdienstler via Bildungsministerium weiterleiten ließen, hieß es, kommunistische Gruppen würden die Schülerproteste gegen eine drohende Wiedereinführung der Wehrpflicht für ihre eigenen »verfassungsfeindlichen« Bestrebungen »instrumentalisieren«. Diese kommunistischen Umtri...

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