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19.06.2026
WM-Kolumne

Galimathias

Gras

Von Jürgen Roth
Ich habe Claudia »Box« Neumann vom ZDF doch kurz mal geringfügig genauer gelauscht. Alles beim alten, alles schauderhaft. Die Artikelhasserin und -tilgerin kann praktisch keine einzige vollständige Periode bilden. Wie eine solche peinvolle Nichtbegabung auf ihren Posten hat vorzurücken vermögen, erschließt sich niemandem außerhalb des Mainzer Lerchenbergs. Innerhalb von approximativ drei Minuten habe ich nach dem Prinzip der Aleatorik Folgendes notiert: »mit ’nem ti...

Artikel-Länge: 2418 Zeichen

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