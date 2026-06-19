19.06.2026

Femizide

Nur ein kleiner Trost

Femizid: Mörder von Dreifachmutter in Augsburg wegen »Beziehungstat« verurteilt. Geschlechtsspezifische Dimension ausgeblendet

Von Fabian Linder

Der Täter muss lebenslang in Haft, Aktivistinnen kritisieren jedoch, dass der Mord an Nina H. im Mai vergangenen Jahres in Augsburg-Haunstetten nicht als Femizid gewertet wurde. Am Dienstag sprach das Landgericht Augsburg den »Ziehsohn« Gino F. ihres früheren Lebensgefährten schuldig. Der Vorsitzende Richter Michael Eberle stellte zudem bei der Verkündung der lebenslänglichen Haftstrafe auch die besondere Schwere der Schuld fest. Nina H. sei »hingerichtet« worden, u...

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