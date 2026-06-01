19.06.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Nicht-Winter So wie man, Kurt Tucholsky nach, nicht automatisch gut wird, nur weil man einmal nicht grausam ist, ist auch Sommer nicht gleich, wenn mal Winter nicht ist. Denn für einen Sommer braucht es vieles: das passende Wetter, leckeres und bezahlbares Eis, und die Aussicht darauf, dass Georg Fülberth Unrecht hatte, und der Kapitalismus nicht noch ein halbes Jahrtausend weiter vor sich hinsiecht. BRD 2023. → Endlich Sommer. ARD Alpha, 15.15 Uhr Ra! Ra! Ra! Dank ...

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