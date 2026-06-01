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19.06.2026
Stand der Dinge

Zungenrede: Der Basilisk

Geraune

Von Stefan Heidenreich
Für wüste Beschimpfungen (»Idiot«) und Zensur sorgte vor fast 16 Jahren eine in einem Debattierclub der neuen Technorechten erschienene Vision. Wenn die Weltherrschaft einer unerreichbar klugen Intelligenzmaschine heraufdämmert, wird sie schon im Voraus all jene zur Verantwortung ziehen, die ihr auf dem Weg zur Weltherrschaft im Weg stehen, mutmaßte ein Nutzer namens Roko (bürgerlich Roko Mijic). Der »Basilisk«, also die Superintelligenz, würde alle, die von ihr wü...

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