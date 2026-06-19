19.06.2026

US-Sozialstaatsdemontage

Oh snap!

USA: Kürzungen bei Ernährungshilfeprogramm verschärfen Kinderarmut

Von Lars Pieck

Die vor rund einem Jahr mit dem »One Big Beautiful Bill Act« beschlossenen Kürzungen beim staatlichen Ernährungshilfeprogramm SNAP, das etwa jeden achten Einwohner der USA bei Lebensmitteleinkäufen unterstützt, haben die Ernährungsunsicherheit im Herzen des Imperialismus deutlich verschärft. Neben Einschnitten in Höhe von 186 Milliarden US-Dollar umfassen die Reformen eine Verlagerung der Finanzierung von der Bundes- auf die Bundesstaatenebene, strengere Arbeitsaufl...

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