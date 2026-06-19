19.06.2026

Sahelallianz

Niamey unter Beschuss

Niger: Erneuter Angriff auf Hauptstadtflughafen

Von Jörg Tiedjen

Die Reihe von Terrorattacken auf zentrale Einrichtungen in den Staaten der Sahelallianz (AES) scheint nicht abzureißen. Am Donnerstag morgen war erneut der Flughafen »Diori Hamani« in der nigrischen Hauptstadt Niamey Schauplatz heftiger Gefechte. »Ich hörte die ersten Schüsse um sechs Uhr Ortszeit, als ich in der Moschee war. Doch die aktuelle Lage ist unter Kontrolle«, sagte ein Zeuge der britischen BBC. Auch von Explosionen ist die Rede. Die Kämpfe seien im Eingan...

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