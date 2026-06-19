19.06.2026

Indonesien

Flaggschiff wird zur Titanic

Indonesien: Proteste wegen Korruption bei sozialem Essensprogramm und heftigen Preissteigerungen

Von Thomas Berger

Seit knapp einer Woche kommt Indonesiens Hauptstadt Jakarta nicht zur Ruhe. Mit eindrucksvollen Straßenprotesten fordert vor allem die studentische Jugend eine kritische Überprüfung politischer Strategien der Regierung des rechtskonservativen Präsidenten Prabowo Subianto. Angesichts der ohnehin schwierigen ökonomischen Herausforderungen und schon bisher stark angestiegenen Verbraucherpreise bei Waren des täglichen Bedarfs steht insbesondere dessen ­milliardenschwere...

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