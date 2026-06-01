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19.06.2026
Krise der Automobilindustrie

Kein Weltauto mehr

Hauptversammlung: Volkswagen verkündet abermals Sparkurs, schüttet aber hohe Dividenden aus. Ein Plan für die Zukunft fehlt. Kritische Aktionäre machen Vorschläge

Von Markus Koch
Zum »attraktivsten«, das heißt profitabelsten Autohersteller der Welt will Volkswagen bis 2030 werden – am Umsatz gemessen. Acht bis zehn Cent Gewinn pro eingenommenem Euro will Vorstandsboss Oliver Blume bis dahin erwirtschaften. Das sagte er auf der digitalen Jahreshauptversammlung des Konzerns, die am Freitag aus München übertragen wurde. Klassischerweise wird Profit zwar am eingesetzten Kapital gemessen. Die Zeche werden aber in jedem Fall die Beschäftigten zahl...

Artikel-Länge: 4810 Zeichen

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