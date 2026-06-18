18.06.2026

Quälix Austria

Wo es wehtut

Von René Hamann

Erste Reaktion nach Schlusspfiff: Das war knapp. Österreich hat sein erstes WM-Spiel seit 1998 in einem überraschend umkämpften Spiel mit 3:1 (1:0) gegen Jordanien gewonnen. Die Gründe waren: zwei Sonntagstreffer, ein wegen Handspiel nicht gegebenes Tor, ein Eigentor und ein Elfmeter in der Nachspielzeit. Klingt nach viel Arbeit für Schiedsrichter und VAR, war aber im Grunde korrekt so. Verglichen zum Beispiel mit der sehr müden ersten Halbzeit der Franzosen gegen S...

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