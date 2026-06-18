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18.06.2026
FIOM in Italien

Industrienation, ja oder nein?

Seit 2007 sind in Italien 700.000 Industriearbeitsplätze verlorengegangen. Zum 125jährigen Bestehen der Metallergewerkschaft FIOM skizziert ihr Generalsekretär dringende Aufgaben

Von Gerhard Feldbauer
Ihr Betätigungsfeld schrumpft seit Jahren. Doch mit etwa 350.000 Mitgliedern gilt sie nach wie vor als die mitgliederstärkste Branchengewerkschaft in Italien. Am 16. Juni begingen die Metallarbeiter des südeuropäischen Landes den 125. Jahrestag der Gründung der Federazione Impiegati ­Operai Metallurgici (Verband der Metallangestellten und Arbeiter – FIOM). Generalsekretär der FIOM, Michele De Palma, hat das Jubiläum zum Anlass genommen, die Aufgaben der Metaller in ...

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