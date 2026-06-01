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18.06.2026
Landtagswahlen

AfD verhindern – zu welchem Preis?

Bei den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern könnte die AfD zur stärksten Kraft werden. Die Partei Die Linke sollte sich gut überlegen, wie sie damit umgeht

Von Sascha Staničić
»Wir werden alles tun, um die AfD von den Schalthebeln der Macht fernzuhalten. Das kann ich Ihnen sagen« – so formulierte die Kovorsitzende der Partei Die Linke, Ines Schwerdtner, ihre Haltung zur Frage der anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt am 6. September. Das schließe auch die Bereitschaft ein, eine CDU-Minderheitsregierung zu tolerieren, wenn diese sich sozialpolitisch auf Die Linke zubewege. Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Heidi Reic...

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