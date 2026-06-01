18.06.2026

Insekten

Nicht magisch, aber mystisch: Glühwürmchen

Von Marc Hieronimus

Das Gras im Garten ist zu lang für Golf oder Fußball, dafür können nicht allzu großwüchsige Kinder darin Verstecken spielen. Der darob wiederholt der Mähfaulheit geziehene Gartenverantwortliche verweist beharrlich auf den Schutz von Flora und Fauna und kommt Mitte Juni endlich damit durch, denn jetzt kommen die Glühwürmchen und beseelen allabendlich lautlos das wogende Gras. Glühwürmchen sind nicht magisch, aber mystisch. Sie zaubern ja nicht oder werden gezaubert, ...

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